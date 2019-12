Un Boxing Day royal pour Liverpool?

Liverpool peu profiter du Boxing Day pour frapper un nouveau grand coup dans la course au titre en Angleterre.

Jour-J pour l’Angleterre du football. Si, en Belgique, le Boxing Day ne réjouit pas tout le monde, outre-Manche, c’est une véritable institution. Des dizaines de milliers de fans garniront, ce jeudi, les tribunes du Royaume pour soutenir leur équipe préférée.

Mais le Père Noël a aussi gâté les spectateurs neutres: ce Boxing Day 2019 rimera aussi avec le duel au sommet de ce début de saison. Déjà vainqueur moral du dernier week-end en Premier League, sans jouer (finale du Mondial des Clubs oblige), les Reds ont l’occasion d’asséner un coup supplémentaire à la concurrence.

Et même de se rapprocher d’un titre que le peuple d’Anfield Road attend depuis 30 ans. En cas de succès, sur la pelouse du Leicester de Tielemans et Praet, les Reds auraient 13 points d’avance sur leur actuel dauphin et au moins 11 sur City, qui se déplace à Wolverhamtpon. Une occasion à saisir pour Jurgen Klopp et ses hommes.