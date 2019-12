Klopp : "Je suis doué pour faire la fête, mais là, il n'y a encore rien à célébrer"

Jürgen Klopp est concentré sur le travail à accomplir avec Liverpool : même la large victoire des Reds (0-4) contre le second au classement ne le fera pas verser dans l'euphorie.

Liverpool a envoyé un signal fort : Leicester City, fier deuxième de Premier League, n'évolue pas dans la même catégorie que les Reds qui filent vers le titre après avoir écrasé leur adversaire hier (0-4). Mais malgré les 13 points d'avance sur les Foxes et les 14 points d'avance sur Manchester City, Jürgen Klopp ne veut pas crier victoire trop vite.

"Si le titre est acquis ? Je m'en fiche. On me pose souvent cette question ce soir et la plus grande qualité de mes joueurs est de ne pas écouter ça", souligne l'entraîneur de Liverpool à la BBC. "Tout ce qui change, c'est le nombre de points. Je peux écrire l'article moi-même : jamais une équipe avec une telle avance en Premier League ne l'a perdue, mais ça sonne négatif dans ma tête. Je suis très doué pour faire la fête, mais il n'y a rien à célébrer ici. Quand il y aura quelque chose à célébrer, je le dirai".