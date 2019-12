Alderweireld et Vertonghen visés ? José Mourinho pique ses défenseurs

José Mourinho n'était pas très content de la prestation défensive de ses troupes ce samedi, sur la pelouse de Norwich City. Il l'a souligné avec son cynisme habituel ...

Tottenham a encaissé deux buts ce samedi à Norwich (et aurait pu en encaisser plus, si le VAR n'avait pas sauvé Alderweireld et ses équipiers). José Mourinho n'était pas ravi de ses joueurs, auteurs de plusieurs erreurs individuelles - Toby Alderweireld manque de présence sur le premier but, et Serge Aurier inscrit un malencontreux autobut sur un dégagement ... d'Alderweireld sur le second.

Le géant américain Amazon ayant racheté les droits de la Premier League, José Mourinho en a profité pour blaguer : "Si Amazon veut réaliser un épisode sur nos erreurs défensives, ils peuvent le faire sans problème", lance-t-il en conférence de presse. "Nous avons très bien commencé le match, mais nous prenons des buts inacceptables. Nous avons bien construit, bien joué, créé, dominé, mais pour gagner, il faut éviter ces erreurs", regrette Mourinho.