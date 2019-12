🎥 Le VAR fait (encore) polémique en Angleterre avec plusieurs décisions peu dans l'esprit du jeu

Certaines vieilles blagues résonnent différemment aujourd'hui. Ainsi, lorsque Luis Suarez évoluait à Liverpool, le public adverse aimait chanter "your teeth are offside" ("tes dents sont hors-jeu") à l'attaquant uruguayen ; Zlatan Ibrahimovic avait été charrié par son coéquipier du PSG, Ezequiel Lavezzi, qui disait du Suédois qu'il était "hors-jeu du nez".

Aujourd'hui, le VAR rend ces situations presque crédibles. Comme Gary Lineker le souligne avec humour, cet après-midi, Wilfried Zaha (Crystal Palace) a été signalé hors-jeu "d'une aisselle" par la vidéo après avoir servi Max Meyer ; Teemu Pukki, qui semble avoir parfaitement pris la profondeur et être couvert par Toby Alderweireld, est signalé hors-jeu d'un fifrelin. Dan Burn (Brighton) se verra également refuser un but, signalé hors-jeu (du coude ?).

Des décisions qui, si elles étaient prises dans le feu de l'action, se justifieraient ; mais voir la vidéo, censée intervenir en cas d'erreur "manifeste", corriger l'arbitre dans ces situations fait fulminer beaucoup de gens outre-Manche ...

What advantage does Zaha gain from this? It’s like they purposely fix the line to make it offside. Either VAR needs to be scrapped or the offside rule needs to be changed. pic.twitter.com/5to4nVUGpr