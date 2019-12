Fabio Capello valide le retour de Zlatan Ibrahimovic à l'AC Milan

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel depuis vendredi. Le géant suédois a fait son retour chez les Rossoneri.

Libre de tout contrat après une expérience réussie en MLS du côté des Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic a fait son retour à l'AC Milan. Le Suédois arrive dans une équipe sur le déclin, pointant à une décevante 11ème place en Serie A.

Ancien joueur et entraîneur du club lombard, Fabio Capello a été interrogé sur le retour au club de Zlatan par la chaîne de télévision Rai 2. "Je pense que pour l’AC Milan, Ibrahimovic est un bon transfert. C’est un joueur qui a de la personnalité, qui ne veut pas être sur le terrain juste pour participer mais pour gagner, donc il sera un stimulant pour les autres, surtout pour les plus jeunes", a confié le coach âgé de 73 ans.

Pour Capello, les 38 printemps de Zlatan Ibrahimovic importent peu, ce dernier ayant des qualités physiques bien au dessus de la moyenne. "Il n’a pas joué depuis des mois, et un joueurs aussi grand que lui aura du mal à se remettre en forme en peu de temps, mais il a une qualité supérieure à tous les autres. C’est sûr qu’Ibra va faire du bien aux joueurs qui vont l’entourer, c’est une de ses grandes qualités. Certains joueurs ont marqué beaucoup de buts quand il était là et puis quand il est parti, il n’en ont plus marqué. Ce sera d’une grande aide pour les milieux de terrain."