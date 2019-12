Antonio Cassano surpris par Romelu Lukaku

L'ancien attaquant, fan de l'Inter, est revenu sur le très bon début de saison des Nerazzurri.

Antonio Cassano s'est confié à Sky Sports concernant le très bon début de saison de l'Inter Milan. "Je le dis depuis fin août, l'Inter va gagner le Scudetto car il a un coach qui vous rapporte 15-20 points de plus, c'est un champion", explique l'ancien joueur du club lombard.

"Il motive ses joueurs et les pousse à se surpasser. Lukaku? Je ne pensais pas qu'il pouvait faire aussi bien, il se révèle être un grand joueur, il est très intelligent et il parle déjà un excellent italien. Son coéquipier en attaque, Lautaro Martinez, est très fort et il devrait devenir l'un des meilleurs au monde à son poste par la suite. Il a beaucoup de qualités mais doit grandir lentement et Conte est la bonne personne pour lui", a confié Cassano.