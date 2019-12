Un mercato pour définir les vraies ambitions du Standard?

Eliminé de la Coupe de Belge et de l'Europa League, les Rouches vont pouvoir se concentrer pleinement sur le championnat. La trêve devrait leur permettre de retrouver de l'énergie et leur sérénité, mais quelques renforts pourraient être nécessaires.

Si les renforts estivaux semblaient suffire pour aider ce Standard, peu ont pour l'instant répondu aux attentes. Selim Amallah et Nicolas Gavory sont sans contestation possible de vrais plus, mais on attend encore bien mieux de Vojvoda, Boljevic et Avenatti. Limbombé prend lui déjà la porte de sortie, et l'échec de Vanja Milinkovic-Savic a heureusement été bien masqué par Arnaud Bodart.

Que faut-il pour les Rouches cet hiver? Un médian, ça c'est certain. Le duo Cimirot - Bastien est idéal, mais ils n'ont pas de doublure, depuis que Bokadi est forfait jusqu'en fin de saison. Michel Preud'homme a bien pu utiliser Lavalée ou Mpoku, mais ce n'est pas leur meilleur rôle. Un profil plus défensif sera certainement préféré.

Si Fai et Vojvoda ne parviennent pas à se distinguer, il serait étonnant de voir débarquer un nouveau latéral droit. Devant eux, un nouvel ailier semble nécessaire. Michel Preud'homme avait évoqué le nom de Dragus suite au départ de Limbombé, mais le jeune roumain ne semble pas assez prêt aux yeux de son coach.

Pour rivaliser avec les meilleures équipes, le Standard a besoin d'un autre joueur de qualité. Mehdi Carcela et Maxime Lestienne connaissent de beaux moments, mais l'efficacité reste insuffisante pour plier les matches. Sans compter qu'en cas d'absence, il y aura un vrai manque.

Pour la pointe de l'attaque, la majorité des fans attendent un renfort, mais ça n'arrivera pas sans dégraissage. Malgré une bonne volonté et un dernier bon match contre Gand, Duje Cop n'est pas celui dont le Standard a besoin. Avenatti va monter en puissance, mais n'a pas le profil du pur buteur. Oularé reste fragile, tandis qu'Emond, également à l'arrêt en fin d'année, ne pourra pas apporter plus que ce l'on connait de lui.

Un profil plus dynamique est espéré, reste à le trouver à des conditions financières intéressantes. Le club ne peut pas se permettre de grandes folies, mais il devra prendre certains risques si ses ambitions sont de concurrencer tôt ou tard le Club de Bruges.