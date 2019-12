🎥 Thibaut Courtois réalise un arrêt... en plein match de NBA

Pendant la courte trêve, Thibaut Courtois est aux States. Le gardien du Real a assisté à la victoire du Miami Heat face aux Sixers il y a deux nuits. Le footballeur était bien placé dans les gradins, mais peut-être un peu trop près.

Un joueur de l'équipe locale a fait une sortie de terrain et n'a pu s'arrêter avant le public. Ce que Herro ne se doutait pas, c'est qu'il a été arrêté dans son élan par un très grand gardien. Thibaut Courtois s'est employé pour stopper le basketteur. Le Limbourgeois a pu vivre activement sa seconde passion.

Just Thibaut Courtois making a save at the @MiamiHEAT game đŸ€Ł pic.twitter.com/OC9pZYzTNE