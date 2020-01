Hans Vanaken évoque son avenir : "Certains clubs voient les choses différemment"

Hans Vanaken aura vécu une superbe année 2019. Il a remporté le Soulier d'or et reste sur des performances jusqu'ici, qui en font un nouveau favori pour la prochaine édition.

Soulier d'or, footballeur pro de l'année, Hans Vanaken a tout raflé et semble se diriger vers sa propre succession. On peut dire que 2019 aura été une excellente année pour le Limbourgeois.

Et pourtant, les grandes formations étrangères ne se bousculent pas pour le Diable Rouge : "J'aime beaucoup Bruges et m'y sens très bien, et s'il n'y a aucune offre concrète d'ici juillet-août, hé bien je ferai avec."

Maintenant ou jamais ?

"J'en conclus que certains clubs voient les choses différemment si mon profil n'intéresse pas. Certains disent que je n'ose pas assez, mais il n'y a rien à oser. J'ai 27 ans et reste sur une excellente saison. Avec tout cela, si cela ne vient pas maintenant, cela pourrait ne jamais arriver", a confié le médian à Sport/Voetbalmagazine.

Le capitaine de Bruges est également revenu sur l'affaire du pénalty de Diagne face au PSG : "Ce qui est arrivé est arrivé. Et ma réaction sur le terrain à ce moment là n'a pas été bonne."