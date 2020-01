Étonnant : la FA Cup commence avec une minute symbolique de retard ce samedi

Ainsi, les rencontres de 13h30 ont débuté ce samedi à 13h31 et celles prévues à 16h ou 18h30 plus tard dans l'après-midi verront leur coup d'envoi être donné à 16h01 et 18h31 -même chose ce dimanche. Un décalage symbolique voulu par la FA : il s'agit d'une action en collaboration avec l'association Heads Up pour contrer les clichés concernant la santé mentale.

Les supporters (et les joueurs) seront appelés durant ces 60 secondes à réfléchir sur leur santé mentale et leur bien-être ainsi que celui de leurs proches, a expliqué la fédération anglaise. Un clip vidéo, auquel ont notamment participé Frank Lampard, Dele Alli ou Harry Maguire, sera diffusé dans le stade.

⚽ Ahead of this weekend’s @EmiratesFACup Third Round matches, we’re encouraging fans to ‘Take A Minute’ to start taking action to look after their mental health and that of their family and friends.#HeadsUp | @Heads_Together | @FA | @PHE_uk pic.twitter.com/2HLqz54taw