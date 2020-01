Le premier joueur nord-coréen de Serie A prêt à rejoindre son ancien équipier Mandzukic

Il avait donc côtoyé Mandzukic à Turin. A présent, il risque plus que certainement de le rejoindre au Qatar. D'après la presse italienne, il a déjà passé des tests médicaux dans le club du Croate, mais aussi du belgo-brésilien Junior Edmilson.

D'ailleurs, Mandzukic a scoré son premier goal officiel avec Al Duhail. En vain, puisque son but a été annulé par le VAR, pour une position de hors-jeu :

🔙| Esordio con beffa per Mario #Mandzukic ❌



L’ex attaccante della #Juventus va in gol nella sua prima gara ufficiale con la maglia del @DuhailSC ma il VAR annulla tutto per fuorigioco ⚽️@MarioMandzukic9 #Sportitalia pic.twitter.com/6ek21iIr7G