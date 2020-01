🎥 Le nouveau héros de Liverpool: "Fantastique pour un gars comme moi"

Auteur d'un splendide but, le jeune Curtis Jones a fait basculer le derby de la Mersey, dimanche après-midi, en FA Cup.

A 18 ans, Curtis Jones est devenu le plus jeunes buteur de Liverpool dans un derby de la Mersey, depuis un certain Robbie Fowler, il y a 26 ans. Mais il a surtout fait sensation sur la FA Cup. Avant son bijou contre Everton, il avait eu droit à deux apparitions en League Cup et à 14 minutes en Premier League.

Un moment magique pour cet international U19 qui a fait toutes ses classes chez les Reds. "Pour un gars comme moi, un gars d'ici, qui joue pour le club qu'il aime et pour les supporters qu'il aime, c'est fantastique", commentait Curtis Jones à l'issue du premier grand moment de sa jeune carrière.

Mais ce n'est pas fini. "J'essaye de saisir chaque opportunité et dans chaque match que je joue, je donne le meilleur de moi", ajoute-t-il.