Alexander Quadflieg, un des trois jeunes invités au stage malinwa : "Marquer un goal pour mon premier match, puis rejoindre Manchester City"

Alexander Quadflieg n'a beau avoir que 16 ans, il se montre déjà très ambitieux par rapport à son avenir. Le jeune natif de Tongeren joue pour le moment avec la réserve malinwase. Avec deux jeunes équipiers, il a été invité à participer au stage du noyau A.

Sur le site officiel du Kavé, on peut écouter une entrevue du jeune joueur : "J'adore le football et... jouer à la Playstation. Mon joueur préféré est Kevin De Bruyne". Quadflieg a rejoint Malines en 2016, en provenance du centre de formation de Saint-Trond.

Avec l'équipe réserve le jeune attaquant, considéré comme un pur 9, a inscrit un but en quatre rencontres disputées. Quadflieg voudrait à présent marquer ce but avec l'équipe première : "Mon objectif est d'intégrer le noyau pro et, j'espère, d'inscrire un goal dès mes débuts. Ensuite, je rêve de jouer pour Manchester City".

Les dirigeants malinwas ont décidé, récemment, d'investir fortement dans le centre de formation. En attendant, voici l'interview complète :