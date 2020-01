Une claque contre la Juve ? Radja Nainggolan espérait mieux

Cagliari marque le pas depuis plusieurs semaines.

Après un début de saison très convaincant, Radja Nainggolan et ses coéquipiers connaissent des semaines plus difficiles et ça s'est confirmé contre le leader, la Juventus, avec un 4-0 bien tassé contre Cristiano Ronaldo et ses partenaires.

Et une troisième défaite consécutive pour Cagliari..."C'est dommage, parce qu'on avait fait une belle première période", commente Radja Nainggolan. "Après, nous avons commis trop d'erreurs."

Une claque que Cagliari va rapidement devoir oublier, d'autant que ce sont les deux clubs de Milan qui attendent désormais le sixième de Serie A. "On doit se concentrer sur le prochain match. Ce 4-0 est un peu dur, on espérait mieux, mais on doit l'oublier."