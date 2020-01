Kenneth Saief, absent du stage d'Anderlecht, proche d'une solution

Kenneth Saief ne jouera plus pour Anderlecht : le latéral israélien est proche de la sortie et travaille avec son agent à un départ.

Kenny Saief (26 ans) n'est pas parti en stage avec le RSC Anderlecht cet hiver, et pour cause : l'Israélo-américain n'entre pas dans les plans de Frank Vercauteren et Vincent Kompany. Il n'a pas joué une seule minute cette saison et n'a même jamais figuré sur une feuille de match.

Saief va donc quitter le RSCA et est actuellement en Israël avec son agent, Dudu Dahan, qui a confirmé à Het Laatste Nieuws qu'il était proche de rebondir dans un club "du top" israélien. Ce club pourrait être le Maccabi Haïfa, où l'international américain (4 sélections) a déjà été cité.