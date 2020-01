L'Antwerp planche sur le dossier de Sinan Bolat

La prolongation de contrat du gardien turc est l'une des priorités du Great Old.

Demi-finaliste de la Coupe de Belgique, sur le podium de la Pro League: l'Antwerp parait encore plus fort que la saison dernière, mais aura aussi fort à faire pour conserver son effectif à l'issue de la saison. Dieumerci Mbokani, Steven Defour ou encore Sinan Bolat arrivent en fin de contrat.

Des dossiers que la direction anversoise va faire avancer le plus vite possible. Selon De Gazet van Antwerpen, celui du gardien turc pourrait rapidement être bouclé. La direction anversoise souhaite poursuivre l'aventure avec Sinan Bolat et une prolongation de deux ans est prête pour l'ex-Rouche.