Michel Preud'homme évoque "le rôle très important" de Réginal Goreux au Standard

Michel Preud'homme attend beaucoup du nouveau membre du staff liégeois.

S'il les a emmenés dans ses bagages en stage, et qu'ils ont fait bonne impression, Michel Preud'homme confirme au Nieuwsblad que les jeunes Jeovanni Dianganga et Abdoul Tapsoba ne devraient pas intégrer le noyau A du Standard cette saison.

"Un rôle très important"

Et c'est justement là que le coach du Standard attend beaucoup de Réginal Goreux, qui a raccroché les crampons et intégré le staff des U18 et des U21 du Standard. "Souvent, on constate que les jeunes n'ont pas encore complètement intégré notre style de jeu", analyse MPH.

"Et c'est pour ça que le rôle de Réginal Goreux auprès des jeunes sera très important", ajoute le coach du Standard. "Parce qu'il connaît notre philosophie et ce qu'on attend des joueurs."