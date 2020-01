Sans Castagne et malgré un assist de Malinovskyi, l'Atalanta prend la porte en Coupe d'Italie

Brillant en championnat, l'Atalanta Bergame s'arrête là en Coupe.

Pas de quart de finale pour l'Atalanta en Coupe d'Italie. Monté au jeu en fin de rencontre le week-end dernier contre l'Inter, Timothy Castagne n'était, cette fois, pas sur la feuille de match. Au contraire de l'autre ancien Genkois de l'effectif de Gian Piero Gasperini, Ruslan Malinovskyi, qui a disputé l'intégralité de ce huitième de finale sur la pelouse de la Fiorentina.

Insuffisant toutefois pour permettre au club de Bergame de grappiller un ticket pour les quarts de finale. Rapidement mené, suite à un but de Patrick Cutrone, première recrue du mercato hivernal de la Viola, l'Atalanta a repris espoir à la 67e minute grâce à l'égalisation de Josep Ilicic, parfaitement servi par Malinovskyi.

L'exclusion de Pezzella, trois minutes plus tard, aurait dû permettre à l'Atalanta de s'installer plus confortablement dans la rencontre, mais c'est finalement Pol Lirola qui a eu le dernier mot, à six minutes du terme, pour envoyer la Fiorentina en quart de finale (2-1).

Quatrième de Serie A et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l'Atalanta devra se contenter de ces deux objectifs-là pour le reste de la saison. La Coupe d'Italie pourrait, en revanche, sauver la pauvre saison de la Viola, qui végète à la 14e place du championnat.