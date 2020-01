Joachim Van Damme, un bon renfort pour le Standard ? Un profil intéressant mais "qui n'a jamais évolué dans un club du top"

Le solide médian est dans le viseur liégeois qui manque de solutions au sein de son entrejeu.

Cette semaine, les Rouches ont formulé une offre de 700.000 euros au KV Malines pour s'attacher les services de Joachim Van Damme. Une offre refusée par le Kavé qui compte sur son joueur pour la suite de la saison et pour parvenir à se qualifier pour les playoffs 1. Les Rouches reviendront-ils à la charge avec un montant plus élevé pour le joueur âgé de 28 ans ? À noter que Van Damme sera absent des terrains pendant quatre à six semaines à cause d'une côte froissée et manquera donc la rencontre contre le Standard ce vendredi.

Néanmoins, son profil est intéressant. "C'est un bon régulateur qui joue simple et qui est conscient de ses qualités et de ses défauts", souligne Julien Gorius. "Il est capable d'accélérer le jeu via une voire deux touches de balle. Il est solide, dispose d'une bonne couverture du ballon et possède un excellent contrôle. De plus, il est gaucher et a de grosses qualités physiques", précise l'ancien milieu de terrain.

Le Malinois âgé de 28 ans pourrait donc être une solution au sein de l'entrejeu liégeois. "Il pourrait apporter un plus et une concurrence à Cimirot. Néanmoins, Van Damme n'a a jamais évolué dans un club du top. Les ambitions rouches sont de terminer dans le top 3 et la pression est très forte du côté de Sclessin. Ce n'est pas simple de s'intégrer au Standard", a conclu Julien Gorius.