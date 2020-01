Le Standard a formulé une offre pour un joueur de Malines

Les Rouches aimeraient s'attacher les services d'un milieu défensif durant ce mercato hivernal.

Le Standard en pince pour Joachim Van Damme. Les Rouches sont à la recherche d'un nouveau milieu défensif et ont jeté leur dévolu sur le joueur du KV Malines. Grand, solide, gaucher et doté d'un mental de guerrier, Van Damme avait joué un excellent match lors de la victoire 1-2 des Malinois à Sclessin cette saison. Le Standard aurait offert un montant d'un peu plus de 700 000 euros, une offre refusée par le KV Malines, comme le rapporte Het Laatste Nieuws.

Les Rouches vont-ils augmenter leur offre pour le joueur âgé de 28 ans ? Ils devront en tout cas prendre en compte la blessure de Van Damme. Ce dernier sera absent pendant quatre à six semaines à cause d'une côte cassée. Le médian s'est blessé en Espagne lors du match amical contre le FC Cologne le 7 janvier. Van Damme manque déjà les matchs contre Standard, Charleroi et AA Gent