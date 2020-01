Les trophées du Soulier d'Or 2019 : Verschaeren Espoir de l'année, razzia brugeoise !

Suivez ici les différents trophées remis lors du gala du Soulier d'Or 2019.

La soirée de gala du Soulier d'Or 2019 a débuté par le trophée de Gardien de l'année et sans surprise, ce titre est revenu au portier du FC Bruges : avec 395 points, Simon Mignolet a devancé largement Sinan Bolat (332 points) et Hendrik Van Crombrugge (227 points) pour s'emparer du trophée. "C'est totalement mérité pour Simon qui a vraiment réalisé une grande saison, qui est revenu en Belgique à un niveau incroyable et a aussi brillé en Ligue des Champions", réagissait en amont Van Crombrugge, beau joueur.

Sans surprise également, la razzia brugeoise a continué dans la foulée : l'Entraîneur de l'année est Philippe Clément, champion de Belgique avec le Racing Genk et leader autoritaire de Pro League cette saison avec le FC Bruges. Clément (776 pts) devance très largement Laszlö Bölöni (169) et Jess Thorup (147). "J'ai eu l'occasion de travailler dans deux clubs fantastiques cette année, j'ai pris énormément de plaisir au sein des deux clubs. Je veux remercier les staffs avec lesquels j'ai travaillé et mes joueurs à Genk et Bruges pour ce trophée", a déclaré Philippe Clément après avoir remporté son prix.

Anderlecht récompensé !

Le suspens était plus présent pour le trophée d'Espoir de l'année, mais c'est cette fois le RSC Anderlecht qui a été récompensé : Yari Verschaeren (320 points) a devancé Jonathan David (275 pts) et Sander Berge (252 points). L'ailier brugeois Krépin Diatta a pris 251 points, le défenseur du Standard Zinho Vanheusden 250 points.

Le FC Bruges a cependant continué sa razzia avec le trophée de Plus beau but de l'année : Clinton Mata, pour sa frappe magnifique contre La Gantoise, a devancé Didier Lamkel Zé et son coéquipier Emmanuel Dennis.

Le palmarès 2019 :

Gardien de l'année : Simon Mignolet

Entraîneur de l'année : Philippe Clément

Espoir de l'année : Yari Verschaeren

Plus beau but de l'année : Clinton Mata