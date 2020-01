Simon Mignolet revient sur l'incident qui a émaillé le topper: "Ce n'est pas ça qu'on devrait retenir"

Visé par un pétard venu des tribunes, en toute fin de rencontre, dimanche soir, Simon Mignolet est revenu sur l'incident après la rencontre.

On a assisté à un bon topper, dimanche, entre Anderlecht et Bruges, mais le spectacle a, un peu, été gâché par ce pétard qui a explosé à quelques mètres de Simon Mignolet en toute fin de rencontre. "Ce sont des événements regrettables qu'on ne devrait pas voir sur des terrains de foot", regrette le gardien brugeois.

La réaction de Kompany? Je sais qu'il pense comme moi.

D'autant que Big Si n'a rien fait pour provoquer les supporters du Sporting: "Je ne suis pas le genre de joueur qui cherche la confrontation. Je suis toujours respectueux, avec tout le monde. Je sais qu'il y a de la rivalité, mais les gens doivent être plus intelligents."

En revanche, le gardien des Diables a tenu à saluer le comportement de Vincent Kompany. "Une très belle réaction de sa part et je sais qu'il pense exactement comme moi. Et c'est ça qu'il faut retenir plus que l'incident en lui-même."