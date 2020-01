"Une décision très difficile": Fred Vanderbiest explique son départ du RWDM

Dans un message vidéo, principalement adressé aux supporters, et publié par le RWDM, le désormais ex-coach des Bruxellois revient sur les raisons qui l'ont poussé à opter pour un retour à Malines.

Et il insiste, dans un premier temps, il a pris cette "décision très difficile" seul. "Ce sont certains circonstances de ma vie qui ont fait que j'ai dû prendre cette décision qui est purement personnelle. Et ce n'est pas dû à un problème interne au club", insiste Fred Vanderbiest, qui redevient adjoint dans le staff malinois.

Et le Bruxellois aura passé d'excellents moments au RWDM. Tout a été mis en place, dès le premier jour, pour réussir et faire grandir le club", souligne-t-il. "Je vous souhaite le meilleur pour la fin de la saison et pour les années à venir", conclut-il.