La BeneLeague toujours plus proche ? Un avis favorable a été rendu !

Une étude de faisabilité et de rentabilité de la BeneLeague a été menée par le cabinet d'audit Deloitte à la demande du G5 belge et des six grands clubs néerlandais. Les résultats sont positifs.

La KNVB (fédération néerlandaise de football) a annoncé ce jeudi dans un communiqué que l'étude menée par le cabinet Deloitte sur la faisabilité d'une BeneLeague entre la Jupiler Pro League et l'Eredivisie s'était avérée positive. Le "potentiel sportif et économique" de cette compétition belgo-néerlandaise a été confirmé. Les grands clubs (G5) belges et néerlandais vont donc passer à l'étape suivante : l'élaboration d'un business plan et d'une proposition concrète de format, après quoi tous les clubs professionnels, les fédérations, l'UEFA et les gouvernements travailleront à la mise en application pratique d'une BeneLeague. Rien n'est encore fait, mais il semblerait que les les lignes bougent ...