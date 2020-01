La sélection du KVK pour la demi-finale de Coupe: avec la nouvelle recrue

Un groupe presque complet pour le déplacement à l'Antwerp.

Largué dans la course au top 6 et largement en avance sur la lutte pour le maintien, le KV Courtrai va désormais tout miser sur la Coupe et sa demi-finale contre l'Antwerp, dont la manche aller est prévue jeudi soir, au Bosuil.

Une rencontre pour laquelle Yves Vanderhaeghe sera privé de trois blessés de longue durée (Brendan Hines-Ike, Tyron Ivanof, Lucas Rougeaux), mais il pourra en revanche compter sur Timothy Derijck, qui a signé en début de semaine pour remplacer Gary Kagelmacher.

Le groupe courtraisien: Sebastien Bruzzese, Petar Golubovic, Ilombé Mboyo, Abdul Ajagun, Fraser Hornby, Hervé Kage, Jovan Stojanovic, Hannes Van Der Bruggen, Christophe Lepoint, Maxim Deman, Terem Moffi, Adam Jakubech, Julien De Sart, Andriy Batsula, Kristof D'Haene, Lucas Tuta, Imoh Ezekiel, Eric Ocansey, Vladimir Kovacevic, Faïz Selemani, Timothy Derijck