Lokeren : même le staff médical est en partance

Le bateau coule encore un peu plus à Lokeren, malgré les déclarations de leur Président qui se veut rassurant en annoncant un futur nouveau contrat de sponsoring.

En attendant, la Commission des Litiges interdit toujours le club waeslandien de transférer. A l'inverse, de nombreux joueurs quittent le club, le dernier en date étant Mickaël Tirpan.

Dans une situation dramatique financièrement et sportivement, le Sporting Lokeren voit à présent partir son staff médical. En effet, selon Het Laatste Nieuws, les médecins et les kinésithérapeutes n'acceptent plus le fait de ne pas être payés. Ils menacent de donner leurs démissions, si les choses ne sont pas réglées dans les prochains jours.