Les Eagles insistent pour Yannick Carrasco

Le retour attendu de Yannick Carrasco sur le Vieux Continent n'est pas encore acté.

Alors qu'il n'a pas caché son souhait de rejoindre l'Europe, Yannick Carrasco est encore dans l'attente. S'il intéresse aussi la Serie A (le Milan AC et la Roma), la piste la plus pressante le mènerait à Crystal Palace. Les Eagles souhaiteraient louer le Diable Rouge, mais son club, Dalian, se montre intansigeant. Selon HLN, Crystal Palace espère en savoir plus ce lundi et devrait discuter avec le joueur.