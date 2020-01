Liverpool, contraint au replay, fera encore jouer les jeunes en FA Cup !

Liverpool a été surpris sur la pelouse de Shrewsbury Town et forcé à un replay le 3 février, durant une semaine supposée être celle du break. Jürgen Klopp ne compte pas changer ses plans.

Mauvaise surprise pour Liverpool : forcés au replay par Shrewsbury Town (D3), les Reds devront jouer leur match le 3 février, lundi prochain, alors que les Reds avaient prévu un break d'une semaine et ne devaient a priori pas rejouer avant le 15 février à Norwich City. Une demande faite par la Premier League et que Jürgen Klopp compte bien respecter.

"En avril 2019, nous avions reçu une lettre de la Premier League nous demandant de respecter ce break, de ne pas organiser de match amical durant cette période. Et nous allons respecter ça. J'ai dit aux gars qu'ils auraient un break", peste l'Allemand via Skysports. "Ca veut dire que nous ne serons pas là. Ca veut dire que les jeunes joueront ce match. Je sais que ce sera mal vu, mais la PL nous a demandés de respecter ce break et si la FA ne le respecte pas, ce n'est pas notre problème".

Encore une Coupe "balancée" ?

Pour la seconde fois de la saison, Liverpool pourrait donc se retrouver à sacrifier une Coupe nationale. Le 17 décembre dernier, les Reds devaient disputer les quarts de finale de la League Cup contre Aston Villa en pleine Coupe du Monde des Clubs ; les U21 de Liverpool avaient alors été alignés, s'inclinant 5-0. Neil Critchley, coach des U23, en charge alors, dirigera à nouveau le replay de FA Cup.

Klopp a justifié son choix : "Vous me demandez si mes joueurs ont "besoin" de ce repos ? Il n'y a que dans ce pays qu'on pose la question. C'est un break hivernal. Qu'est-ce que vous croyez ? Je peux vous montrer la lettre de la Premier League. Il faut respecter l'intégrité physique des joueurs", insiste-t-il. "Ils ont besoin de repos, physique et mental. C'est le but de ce break et une autre compétition vient ensuite nous dire que ce n'est pas important. Nous devons prendre cette décision. Les gars ont une famille ! Les internationaux ne sont jamais au repos sauf cette semaine, j'ai dit il y a des mois que ce serait un break et c'en sera un".