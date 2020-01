Dossier Dries Mertens : il n'en manquait plus que Chelsea

Dries Mertens est toujours écarté du groupe napolitain durant les matchs, pour cause de blessure. En termes de rumeurs de transfert, en revanche, le Diable Rouge est parmi les plus populaires.

Au courant de la fin de son contrat en juin prochain et de sa relation particulière avec le Président napolitain, de nombreux clubs des grands championnats européens ont approché l'agent et le club de Mertens. Dès l'ouverture du mercato, ce sont les clubs de Serie A qui s'étaient montrés les plus réactifs. Etaient évoqués dans la presse italienne : l'AS Rome, l'Inter Milan et la Juve.

Quelques jours plus tard, le Corriere dello Sport indiquait que Monaco aurait fait offre. Ce jeudi, c'est le Daily Mail qui y va de sa touche et Chelsea qui s'invite à la danse. D'après le journal britannique, après West Ham United, les Blues auraient fait une offre de 7 millions d'euros. Mais, de Laurentiis avait déjà précisé qu'il espérait au moins dix millions pour son petit attaquant. Alors que Dries Mertens a l'embarras du choix, il pourrait sagement rester à Naples en attendant la fin de la saison. Réponse dans moins de 48h.