Ivan Yagan veut rapidement retrouver les pelouses : "J'ai les crocs"

Le joueur âgé de 30 ans avait résilié son contrat d'un commun accord avec Eupen au mois de septembre dernier. Libre de s'engager gratuitement où il le désire, il est toujours à la recherche d'un club.

Ivan Yagan n'a pas retrouvé chaussure à son pied depuis son départ d'Eupen en septembre dernier. L'international arménien avait effectué plusieurs essais probants à St Pölten, neuvième actuel du championnat autrichien, mais finalement l'affaire ne s'est pas conclue. "Le coach me connaissait un peu et a voulu que je vienne. Les infrastructures étaient impeccables et je suis content d'avoir pu constater que je suis fit et en bonne forme. Mais le club, qui était interdit de transferts jusqu'en janvier, a vu sa sanction être prolongée...", confie l'ancien joueur du Lierse.

Le joueur âgé de 30 ans espère rapidement retrouver un club. "C'est la première fois que je vis cette situation en fait. Je pense que je peux apporter quelque chose avec mon expérience. Je connais bien la D1A et très bien la D1B", confie l'ancien joueur de Saint-Trond et Lokeren qui a marqué plus de 40 buts en Proximus League. "J'ai envie de rejouer et d'aider. J'ai faim, j'ai les crocs ! Là, je suis en forme et prêt à croiser le fer sur les pelouses. La D1 Amateurs ? La porte n'est pas fermée. J'écouterai tous les projets que l'on me présentera", a conclu Ivan Yagan.