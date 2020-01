Un "rêve" et une pression supplémentaire pour Sander Berge? "Prouver ma valeur sur le terrain"

Une nouvelle aventure s'ouvre pour Sander Berge, pressé de faire ses premiers pas en Premier League.

Après Alejandro Pozuelo, Philippe Clement, Leandro Trossard, Ruslan Malinovskyi et Ally Samatta, le champion de Belgique en titre a laissé partir un autre homme clé du sacre conquis la saison dernière: Sander Berge qui, malgré son jeune âge, était très convoité.

À 21 ans et après trois années pleines dans le Limbourg, le Norvégien va ouvrir une nouvelle page de sa carrière, en Angleterre, avec Sheffield United, promu et belle surprise de la saison en Premier League puisque les Blades occupent la huitième place du classement.

Prouver ma valeur sur le terrain.

Et il est évidemment très heureux de franchir un nouveau cap. "Ce fut une longue journée où tout s’est finalement passé très vite, mais je suis très heureux d’avoir signé ici. C’est un rêve pour moi de jouer en Premier League", témoigne-t-il au micro de SUTV, le média officiel de son nouveau club.

Et dans ce qu'il désigne comme "le meilleur championnat du monde", le désormais ex-Genkois, espère rapidement mériter son statut de joueur le plus cher de l'histoire de Sheffield United. "C’est spécial, parce que ça montre la confiance que le club a en moi. Et désormais je vais tout donner pour ce club et prouver ma valeur sur le terrain", conclut-il.

First day in, first session done ✅ pic.twitter.com/ALB4XVaQw0 — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 30, 2020