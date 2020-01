Le Standard prend l'eau à Courtrai et ne parvient pas à enchainer

Ce vendredi, le Standard se déplaçait du côté de Courtrai en ouverture de la 24ème journée de Jupiler Pro League. Les Rouches avaient à coeur d'enchaîner un troisième succès de suite en cette année 2020.

Michel Preud'homme avait décidé de réserver deux surprises ce vendredi soir au Stade des Éperons d'or en alignant d'entrée de jeu Eden Shamir et Aleksandar Boljevic en lieu et place de Samuel Bastien (absent) et Mehdi Carcela. L'international marocain était menacé de suspension contre le Club de Bruges dimanche prochain en cas de bristol jaune ce soir. Côté courtraisien, plusieurs changemenrs par rapport au partage contre le Club de Bruges. Mboyo, Ezekiel et Ocansey debutaient la rencontre sur le banc.

Il est vrai que la pelouse de Sclessin n'est pas la plus jolie cette saison, mais les Rouches ont évolué sur un véritable champ de patates ce vendredi soir du côté de Courtrai. La rencontre a débuté sur un ton mineur sans réelle intensité avant de voir Courtrai bousculer un peu le Standard. C'est Bodart qui sauvera les siens à deux reprises d'abord devant Kagé (22e) et puis devant De Sart (25e). Dominé durant cette première période, le Standard réagira peu avant la pause avec un tir de Shamir boxé par Jakubech qui reviendra dans les pieds d'Avenatti qui décochera ensuite un tir dévié en corner (43e). Les deux équipes rejoindront leur vestiaire respectif sur le score de 0-0 à la mi-temps.

En début de seconde période, Courtrai punira rapidement les Rouches. Julien De Sart ouvrira la marque d'une très belle frappe et permettra ainsi aux Kerels de prendre les commandes de la rencontre (52e), 1-0. Quelques minutes plus tard, les Kerels doubleront la mise via un auto-but de Shamir (55e), 2-0. Peu après, Courtrai sera tout près de tuer tout suspense via Stojanovic qui verra son magnifique retourné être annulé (56e) puis via un tir de Selemani qui ira frapper la barre transversale (63e). Preud'homme tentera ensuite de faire basculer la rencontre en faisant monter au jeu Carcela et Oularé.

Le milieu offensif marocain réduira ensuite la marque grâce à un joli assist de Lestienne (67e), 2-1. Mais c'était sans compter jusqu'au-boutisme de Moffi qui aggravera le score quelques minutes plus tard (70e), 3-1. Assommés, les Rouches na parviendront pas à renverser la vapeur. Le score ne bougera plus, Courtrai s'impose finalement 3-1 face au Standard.

Le Standard n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès de suite à Courtrai ce vendredi après les victoires obtenues à Malines et face à Ostendele week-end dernier. Coup d'arrêt pour les Rouches tandis que les Kerels confirment leur bonne forme en ce début d'année 2020.

Courtrai : Jakubech, Golubovic, Derijck, Azouni, Kage (Selemani 61e), Van Der Bruggen, Moffi (Mboyo 74e), De Sart, D'Haene, Tuta, Stojanovic (Hornby 86e)

Standard : Bodart, Vojvoda, Vanheusden Laifis, Gavory, Shamir, Cimirot, Lestienne (Cop 80e), Amallah, Boljevic (Carcela 62e), Avenatti (Oulare 62e)