Le Président de la FIFA ne veut plus que la CAN se joue tous les deux ans

L'Algérie, sacrée en Egypte, devra déjà remettre son trophée en jeu l'année prochaine. Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a prononcé un discours dans lequel il remettait en cause cette succession trop peu espacée de la Coupe d'Afrique des Nations.

L'homme fort du football mondial est actuellement au Maroc. Dans un discours retranscrit par Belga, l'Italo-suisse s'est prononcé pour une compétition qui a lieu tous les quatre ans. Il argumente : "Je le vois comme un ’must see event’, sur lequel les yeux du monde entier, et pas seulement de l’Afrique, sont rivés Il est grand temps d’intervenir Il semble parfois que l’Afrique fasse des pas en arrière plutôt qu’en avant. La FIFA doit fournir une aide en termes d’arbitres, de matchs et d’infrastructures".

Dans le reste de son discours, le dirigeant a expliqué qu'un tel changement rapporterait plus gros financièrement. Selon lui, la compétition serait plus exclusive et attirante, ce qui engendrerait plus de recettes. En attendant, la CAN devrait bien avoir lieu en 2021 au Cameroun, puis en 2023 et 2025, respectivement en Côte d'Ivoire et en Guinée.