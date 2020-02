Michel Preud'homme : "Pas à niveau, Courtrai a été supérieur dans tous les domaines"

Battu 3-1 à Courtrai, le Standard n'est pas parvenu à aligner un troisième succès de suite ce vendredi soir. Les Rouches ont rapidement pris l'eau en début de seconde période.

Michel Preud’homme l'avait dit en conférence d'avant-match qu’il s’agirait d’une rencontre compliquée. "Quand on se déplace à Courtrai, il faut être présent dans l'impact et les duels. Si ce n'est pas le cas alors vous perdez", confie le coach des Rouches à l'issue de la rencontre. "L’adversaire a été supérieur dans tous les domaines ce vendredi soir. On n’a pas été à niveau. En plus, on a encaissé deux buts sur phase arrêtée et sur des deuxièmes ballons", souligné MPH avant d'évoquer la prestation de la nouvelle recrue Eden Shamir.

Le médian israélien a été l'auteur d’un but contre son camp. "Il a livré une prestation encourageante. Il a fait un bon début de match mais il a été un peu plus de difficulté dans l’impact en deuxième mi-temps. C’était son premier match, il a montré de belles choses", a conclu Michel Preud’homme.