Zulte Waregem écrase Waasland, Schryvers se pose des questions

Waasland-Beveren, presque sauvé, a pris l'eau à Zulte Waregem dimanche. Jur Schryvers l'a également compris.

Le milieu de terrain a vu les siens se faire écraser au Gaverbeek (5-0). "Il y a deux ans, nous avions perdu 8-0 ici et l'année dernière, nous avions pris 0-5 à la maison et maintenant encore un score de forfait ...", a expliqué Jur Schryvers.

"Je ne comprends vraiment pas comment cela est possible. Nous avons très mal commencé et laissé trop d'espace entre les lignes et ils en ont fait un usage optimal. Nous avons déjà raté beaucoup d'occasions la semaine dernière et encore ce week-end où nous n'étions pas assez efficaces. Même si les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est un résultat spectaculaire..."

Le Waeslandien veut que les choses changent lors des six dernières journées. "Nous devons aller de l'avant et réagir. Surtout pour nos supporters", a conclu Jur Schryvers.