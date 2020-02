Renaud Emond critiqué après ses ratés : "Laissez-lui du temps, comme à Sala"

Renaud Emond est monté au jeu face au PSG, mais n'a malheureusement pas pu faire la différence : l'ex-Rouche a manqué quelques grosses occasions. Le public nantais est mitigé.

Après avoir montré ses qualités devant le but d'une jolie tête au premier poteau, Renaud Emond a montré au public français l'un de ses défauts : sa tendance à manquer des occasions trois étoiles. Cela a peut-être coûté des points au FC Nantes ce mardi soir face au PSG et n'a pas manqué d'être souligné. "Renaud Emond si près du but", titre ainsi L'Equipe ce mercredi.

Si certains supporters regrettaient ce manque d'efficacité via les réseaux sociaux, d'autres restaient patients : "Il va scorer, c'est sûr, il a un peu le même style que Sala qui avait aussi eu besoin d'un temps d'adaptation".

Grave Emond faut lui laisser un peu le temps mais c'est sur il va scorer.. c'est vrai qu'il a un peu le même style que Sala dans le jeu.. et Emi a aussi eu besoin d'un petit temps d'adaptation. soyons patiente ! Et Petric très bonne surprise, il a fait un très bon match hier — Antonio Rotaldo 🔰9️⃣ (@Corsican87) February 5, 2020

Emond C'est mauvais. La conduite de balle est approximative et il ne termine pas ses actions. On en reparle dans 6 mois .... — Savon (@SavonBob) February 5, 2020

"Il fait une bonne entrée si on excepte son rôle principal : scorer. Ca me rappelle Emi à son arrivée", estime un autre supporter des Canaris.

Ce qui me gave aussi c’esr que Emond fait une bonne entrée si on excepte son rôle principal : scorer. Ca me rappelle Emi à son arrivée, bon dans le jeu sans ballon ou de remise, maladroit à la finition. #FCNantes https://t.co/A7T32TWAwf — Maxime ThoBlas (@mthomas44230) February 4, 2020

Après on a déjà vu un attaquant horrible au début mais diablement efficace et adulé de tout un stade à son départ Outre-Manche.

Je veux dire ne tirons pas à balles réelles sur Emond. — Nantaixpatriate (@Nantaixpat) February 4, 2020

On vous entend les anti-Emond 😂 laissez passer la frustration. Il a deux occaz’ en or qu’il loupe mais rappelez vous que notre Emi en avait laissé passer à la pelle avant de planter. Perso j’ai bien aimé son positionnement sur les actions + ses transferts de balle — Pierre Thomas (@PierreThomasN9) February 4, 2020