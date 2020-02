Le directeur général du FC Liège s'exprime après le derby interrompu : "Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous"

Alors que le FC Liège menait 1-2 du côté de Seraing ce samedi soir, le stade a été plongé dans le noir à la 69ème minute à cause d'une panne de courant.

L'interruption de la partie ayant duré plus de trente minutes, l'arbitre de la rencontre a dû signaler la fin de la rencontre. Un expert sera chargé de déterminer la cause de la panne afin de savoir si le FC Seraing est en tort ou pas. Si oui, le FC Liège gagnera sur tapis vert, si ce n'est pas le cas, le match devra être rejoué.

"Cet arrêt est un sale coup pour nous car nous avions le match en mains et notre équipe était bien en place. Nous menions 1-2 à vingt minutes du terme même si Seraing était mieux qu'en période période", confie Pierre-Laurent Fassin, le directeur général du matricule 4.

"Une victoire sur tapis vert ? Il est trop tôt pour le dire. Seraing va devoir expliquer les causes de la panne de courant. S'ils ne sont pas responsables, il faudra trouver une date au niveau du calendrier et ils ont déjà un match reporté contre Dender. Nous sommes encore dans le noir, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Liège", a conclu Pierre-Laurent Fassin.