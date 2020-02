Unai Emery justifie son échec à Arsenal

Limogé en novembre dernier, le technicien espagnol ne sera resté qu'un an et demi sur le banc des Gunners.

Unai Emery est revenu sur son expérience du côté d'Arsenal lors d'un entretien avec nos confrères de France Football. "Arsenal était un club sur la pente descendante depuis deux ans quand je suis arrivé. Nous avons enrayé cette chute et même commencé à redresser le club avec une finale d'Europa League (défaite 1-4 face à Chelsea en 2019) et une cinquième place en Championnat, à une longueur seulement de Tottenham alors que nous n'avons pris qu'un point sur les cinq dernières journées. On avait la qualification pour la C1 en main et cela mal tourné sur le final. Mais cela été une bonne saison et nous avions l'idée de continuer cette progression", explique l'ancien coach de Séville, Valence et du PSG.

Plusieurs départs importants ont ensuite compliqué la saison des Gunners. "Mais nous avons perdu nos quatre capitaines : (Laurent) Koscielny, (Petr) Cech, (Aaron) Ramsey et (Nacho) Monreal. Ce sont des personnalités qui nous ont manqués cette saison pour garder un cap. Et certaines stars n'ont pas eu la bonne attitude et demandaient plus qu'elles ne donnaient. Compte tenu de tout ça, il aurait fallu davantage de temps pour réussir la transition vers le nouvel Arsenal que je souhaitais", a conclu Unai Emery.