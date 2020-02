Chelsea et Manchester United prêts à batailler ferme pour obtenir le meilleur jeune joueur anglais

Chelsea voudrait compenser les éventuels départs de Willian et Pedro cet été. Les Blues sont prêts à sortir de gros chèques, mais Manchester United est également sur le coup.

Jadon Sancho est occupé à réaliser une saison merveilleuse au Borussia Dortmund. A 19 ans, l'international anglais pète la forme : 12 buts et 14 passes décisives en 19 matchs. Ce qui en fait le jeune joueur le plus redoutable et efficace des grands championnats européens.

Sans surprise, les plus riches clubs de Premier League veulent profiter au plus vite du talent du jeune ailier. Pourtant, de l'avis de plusieurs analystes anglais se basant sur des cas similaires dans le passé, Jadon Sancho ferait mieux de rester à l'étranger encore quelques saisons.

Mais Manchester United et Chelsea ne sont pas de cet avis. The Mirror annonce ce mercredi matin que les deux clubs anglais auraient déjà fait monter les enchères jusque 140 millions d'euros. Ils devront de toute façon attendre cet été pour espérer acquérir un Sancho sous contrat au Borussia jusqu'en juin 2022.