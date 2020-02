Le Real Madrid compterait dès cet été sur deux joueurs prêtés, prolifiques dans leurs clubs actuels

En fin de cycle, le club songe activement à la relève et vise désormais les jeunes talents pour bâtir le futur du club.

Plusieurs joueurs du noyau actuel ont dépassé la trentaine, et vu les performances de la saison dernière, le Real devrait s'orienter vers un rajeunissement du noyau, visant en priorité les jeunes talents dont plusieurs envoyés en prêt.

Et selon AS, Achraf Hakimi et Martin Odegaard sont destinés à devenir les nouveaux fers de lance de cette nouvelle génération. Ainsi, le média avance que le duo devrait bien revenir au bercail cet été.

Hakimi (prêté au Borussia Dortmund) et Odegaard (prêté à la Real Sociedad) vivent une saison pleine dans leurs clubs respectifs et ont convaincu le Real de leur redonner une chance dans le noyau de Zinedine Zidane la saison prochaine.

D'autres comme Sergio Reguilon (Séville) et Dani Ceballos (Arsenal) pourraient également recevoir une seconde chance. Cependant, leur sort n'est pas encore décidé, et pour eux Zidane devrait encore prendre une décision finale.