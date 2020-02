Pour Marc Degryse, ils ne sont plus que deux en course pour les playoffs 1

À qui le sixième et dernier ticket pour les playoffs 1? Ce sera, avec la lutte pour le maintien, l'enjeu majeur des cinq dernières journées de la phase classique.

Pour Marc Degryse, cela ne fait presque aucun doute: le Club de Bruges, Gand, Charleroi, l'Antwerp et le Standard termineront la phase classique dans le top 6. Il ne resterait, dans ce cas, qu'un seul ticket pour les playoffs 1.

Et ils sont encore quatre à pouvoir l'espérer. Mais l'ancien Brugeois voit deux candidats se dégager: "Je suis déjà plus optimiste pour Anderlecht quand je vois comment Malines et Zulte sont en train de s'effondrer", estime-t-il dans les colonnes de Sport/Voetbalmagazine. "Genk et Anderlecht ont toutes les cartes en main pour désamorcer la crise de ces derniers mois", conclut-il.