Real - Barca, ou le triomphe du foot... impopulaire

Le 1er mars se tiendra le "match du siècle" comme aime l'appeler la presse espagnole. Un clasico qui ne sera pas donné à tout le monde.

Ce jeudi, le Real Madrid dévoilait les prix des tickets pour assister à la rencontre du prochain Real Madrid - FC Barcelone. Les abonnés, à eux seuls, ne remplissent pas le Bernabéu. Comme lors de chaque rencontre à domicile, des milliers d'entrées sont donc mises à la vente pour les non-abonnés.

Pour le clasico du 1er mars, le Real en a évidemment profité pour augmenter fortement les prix. A tel point que le billet le moins cher pour assister à la rencontre se vend à... 120 euros ! (96euros pour les socios du club). Et la place la plus chère se vend d'ores et déjà à 410 euros pour le public général, soit près de la moitié du salaire minimum mensuel en Espagne. En VIP, le prix grimpe à 1.600 euros. Ne soyez pas étonnés d'entendre les mouches voler au Bernabéu pour... le "match du siècle".