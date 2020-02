Pro League: la course au maintien est complètement relancée!

Relégué à neuf points et condamné: le Cercle de Bruges a inversé la tendance en une semaine et peut encore rêver du maintien.

Le miracle prend tout doucement forme pour le Cercle de Bruges. Anéantis et condamnés il y a à peine une semaine, les Brugeois se sont donné les moyens de sauver, in extremis, leur place en Pro League. Vainqueurs à Malines la semaine dernière, les protégés de Bernd Storck ont remis ça, samedi soir, à Saint-Trond.

Un tout petit but, inscrit par Kevin Hoggas à l'heure de jeu, aura suffi au bonheur du Cercle de Bruges qui s'impose par le plus petit écart. Pour le bonheur des 553 supporters des Vert et Noir qui avaient fait le déplacement, le Cercle de Bruges s'offre sa première victoire en déplalcement cette saison (0-1).

Les trois candidats à la descente se tiennent en quatre points!

Et comme un bonheur ne vient jamais seul, dans le même temps, Ostende a loupé une grosse occasion de se donner de l'air. Devant leur public, les Côtiers ont pris le bouillon contre Courtrai. Terem Moffi, Hannes Van der Bruggen et Pape Habib Gueye ont inscrit les buts courtraisiens (0-3).

Ostende et Waasland-Beveren battus, le Cercle de Bruges fait donc l'opération royale dans le bas de tableau. Seules quatre petites unités séparent désormais Ostende (14e, 21 points), Waasland-Beveren (15e, 20 points) et le Cercle de Bruges (16e, 17 points): Bernd Storck et ses hommes auraient tort de ne pas y croire, d'autant qu'ils termineront leur phase classique par la réception d'Ostende, le 15 mars. Mais avant ça, il faudra confirmer: dès samedi prochain à Mouscron?