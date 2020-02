Opération sauvetage: mobilisation générale pour le Cercle de Bruges

Une semaine après la victoire de l'espoir, le Cercle espère renforcer ses chances de maintien au Stayen.

Six points séparent encore Waasland-Beveren du Cercle de Bruges dans le bas de classement, mais la dynamique a changé dans le camp brugeois, à la faveur d'un succès étriqué, mais vital, contre Malines, la semaine dernière.

Cinq finales

Objectif évident pour le Cercle ce samedi: confirmer à Saint-Trond et espérer un faux pas de Waasland-Beveren au... Jan Breydel, contre le Club. "Chaque match est une finale désormais et chaque match est une occasion de nous rapprocher au classement. On y croit encore", insiste Bernd Storck.

Les supporters, aussi, ont compris l'importance de l'enjeu. Malgré la distance, 553 fans du Cercle seront présents dans les tribunes du Stayen samedi soir.