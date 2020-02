Roberto Martinez ouvre grand la porte à Marouane Fellaini

Un retour de Marouane Fellaini en équipe nationale ? L'idée fait son chemin et Roberto Martinez l'a évoqué dans une conférence.

Marouane Fellaini fera-t-il son retour en sélection nationale, un an après avoir annoncé qu'il quittait les Diables Rouges ? Roberto Martinez n'exclut pas de tenter de persuader le joueur en cas de besoin. "En tant que coach, je préfère posséder un maximum de profils différents. On sait ce que peut apporter Marouane à une équipe", a déclaré le sélectionneur des Diables Rouges dans une conférence donnée à Mons.

"S'il ne jouait pas, Marouane ne pourrait pas être impliqué avec nous mais il a gardé un très bon niveau en Chine. J'ai continué à suivre ses performances", continue Martinez. "S'il s'avère que j'ai besoin de lui et qu'il est apte, oui, je pourrais l'appeler. Nous ne sommes qu'en février et la liste est en juin. On verra ce qui se passera mais je suis ouvert à l'idée et je suis sûr que Marouane est prêt aussi".