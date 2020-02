Thomas Christiansen déçu mais enclin à digérer rapidement : "Préparer l'équipe pour la saison prochaine"

Le déception était immense du côté des Bruxellois au terme du nul rocambolesque concédé face à Roulers. Et à ce propos, l'entraîneur de l'Union St-Gilloise n'échappait pas à la grise mine, ni à la déception.

"Je suis déçu, ce match nous laisse un goût amer surtout vu la rencontre que nous sortons, notre domination, la possession, la pressions sur Roulers, les récupérations et nos occasions. Tout était pourtant parfait", confiait ce dernier au micro de Proximus Sports.

Malgré la domination de l'Union, un tournant dans la recontre a relancé les Roulariens : "En seconde période, ils obtiennent un pénalty puis un autre, c'est le tournant, cela les relance dans la partie. Nous obtenons d'autres occasions franches et touchons encore le poteau et la barre. Autant d'occasions que nous ne mettons pas au fond pour tuer le match. Mais ces deux pénos que nous concédons et les quelques erreurs que nous commettons ont été fatales."

Certain ont pointé le changement de Pocognoli comme une décision étrange : "Pocognoli a dû se faire soigner à la mi-temps pour un coup reçu, c'est suite à cela que nous l'avons remplacé. Mais ceux qui estiment que ce changement est la cause du résultat final, c'est leur opinion. Je ne pense pas. Je ferai mon analyse et vais en tirer mes conclusions."

L'Union a dit adieu à la montée : "Oui c'est terminé. Donc, nous devons désormais préparer l'équipe pour la saison prochaine et le point positif est que nous avons plusieurs mois devant nous pour le faire. Les rencontres qu'il nous reste ne sont pas des rencontres pour du beurre car elles donneront des occasions à plusieurs joueurs de se montrer."