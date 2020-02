Une récompense de plus pour Lionel Messi, premier footballeur honoré par les Laureus Sports Awards

C'est en 2000 que les Laureus World Sports Awards ont été créés et Lionel Messi est la première star du ballon rond à être sacré 'Sportif de l'année': un titre qu'il partage, c'est une première, avec Lewis Hamilton, quintuple champion du monde de Formule 1. Plus de deux mois après son Ballon d'Or, l'Argentin ajoute donc un trophée à sa collections de récompenses individuelles.

Le Blaugrana succède à Novak Djokovic, récompensé l'an dernier, et rejoint quelques-unes des plus grandes stars du sport du XXIe siècle: Roger Federer, Rafael Nadal, Tiger Woods, Usain Bolt, Justine Henin, Serena Williams ou encore Simone Biles figurent au palmarès des Laureus World Sports Awards

