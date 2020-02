Andreas Pereira se réjouit de retrouver la Belgique, mais se méfie du Club : "Conscients de la menace offensive"

"Je suis né ici, et je me réjouis de jouer mon premier match professionnel en Belgique. Mes amis ici présents ont hâte et moi aussi", confiait Andreas Pereira en conférence de presse.

Assis aux côtés de son entraineur, le natif de Duffel (province d'Anvers) et ancien international belge jusqu'en U17, a fait l'éloge des Blauw & Zwart : "Le Club de Bruges est en tête du championnat belge. C'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs. J'ai vu le match contre le Real Madrid, et nous devrons être concentrés car nous sommes conscients de la menace offensive."

Le médian de 24 ans avait effectué la majeure partie de sa formation au PSV avant de rejoindre l'académie de Manchester United. Au niveau international, il a finalement opté pour le Brésil (1 sélection en amical face au Salvador en septembre 2018).

🗨️Andreas Pereira about 🔵⚫: “I think we all know they are a very good team. They have very good players and are top of the league. I watched them against Real Madrid. We prepared very well for that and have to be focused.”#CLUMNU pic.twitter.com/f1bXfQyckq