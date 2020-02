Le Sporting de Charleroi en "confiance" avant la dernière ligne droite

Dimanche, les Zèbres ont encore gonflé leur capital confiance, grâce à une prestation aboutie contre l'Antwerp.

Il s’en est d’ailleurs fallu de peu pour que ce partage se transforme en victoire pour Charleroi. Au termem d’un match engagé, qui a donné au Sporting une idée de ce qui l’attend dans les prochaines semaines. « C’était un vrai match de playoffs 1 », analyse Steeven Willems. Et les Zèbres ont démontré qu’ils pouvaient se mettre à la hauteur de l’événement. « On a rien à se prouver à nous-mêmes. On fait notre travail, on connaît nos qualités et on est dans une excellente saison. On veut juste continuer comme ça. » En tout cas, la confiance du Sporting est au Zénit. « Sur les 16 derniers matchs on en a perdu qu’un seul, c’est forcément beaucoup de confiance qu’on engrange avant les playoffs 1 », conclut-il.