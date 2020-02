Patrick Goots sous le charme d'Erling Haaland : "Les qualités pour devenir le successeur de Messi et Ronaldo"

Le monde entier parle d'Erling Haaland depuis quelques semaines. Et ses deux buts contre le PSG ne diminueront certainement pas cette tendance, au contraire.

Goots était lui-même un redoutable buteur et artilleur de choc à son époque. Et l'ancien buteur de l'Antwerp apprécie le jeune talent de Dortmund : "Il a tout ce dont un attaquant moderne a besoin. La plupart des buteurs ont un peu de tout, mais lui, il a beaucoup de tout ! Vitesse, force, tir phénoménal, intelligence... Il sent le jeu et sait se placer au meilleur endroit, seuls les plus grands ont ces qualités", confiait Goots.

Il a remis le couvert mardi soir : "Surtout son second but. Il envoie le ballon dans l'espace et son premier contrôle est sublime. La balle est juste devant son bon pied et son corps est parfaitement équilibré. Et puis il est capable de produire la puissance nécessaire pour frapper."

Encore 10 à 20 % de marge de progression

Il a un profil que nous n'avons pas vu depuis longtemps chez un buteur : "L'avenir le dira, mais s'il continue comme ça, il peut se rapprocher de Ronaldo. Techniquement, c'est un peu mieux. Mais il a aussi l'éthique du travail et son père le gardera les deux pieds sur terre je pense."

19 ans et encore l'avenir devant lui : "Habituellement, un attaquant est est confronté à des défenseurs très forts dans les airs mais lui parvient à dominer la plupart de ses défenseurs, si pas tous. Il gagnera encore en force et en maturité. Il en a déjà beaucoup, mais il peut en ajouter 10 à 20 %. Il tirera également beaucoup d'enseignements de ses expériences, comme comment se démarquer intelligemment, etc. Il a les qualités pour devenir le successeur de Messi et Ronaldo."